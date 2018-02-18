DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем

DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и ВанкевичемСегодня, 14:42
Музыкант опубликовал видео, на котором двое мужчин, похожие на Телепнева и Ванкевича целуются. Как писал Андрей Ширман в своих соцсетях, видео снято через несколько минут после нападения на него. «Телепнев пытается решать с полицией. Он явно готовит свою лживую версию», - написал музыкант в комментарии к выложенному видео. На видео хорошо видно, как один из мужчин прижимается к груди другого, после чего тот целует его в щеку.
Напомним, по заявлению DJ Smash, его избили за отказ сделать фотографию с нападавшими. Но Телепнев заявляет, что никак не участвовал в избиении известного диджея. По его словам, он видел, как неизвестные мужчины в белых рубашках били Андрея Ширмана. Но ни он, ни его товарищ, Сергей Ванкевич, не принимали в этом участия.
Тем не менее, за DJ Smash поспешили заступиться многие звезды российской эстрады. Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил, что у него имеется гей-видео с участием бывшего депутата Телепнева. В ответ на эти обвинения друг Александра Телепнева, глава Федерации по рукопашному бою Пермского края, Александ Шилов, вызвал Тимати на ринг, чтобы там выяснить отношения, как настоящие мужчины.
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