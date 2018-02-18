DJ Smash сообщил, что идет на поправку после избиения

DJ Smash, ранее избитый в ночном клубе, пошел на поправку. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

В Сети диджей благодарит поклонников за высказанные слова поддержки, а также поведал о процессе реабилитации. Музыкант получил огромное количество писем, в которых фанаты высказывали ему свою любовь и поддержку. Он надеется, что произошедшая с ним история не останется забытой без помощи неравнодушных к нему людей, а зло обязательно будет наказано. Помимо

этого, он выразил надежду, что больше ни с одним человеком не произойдет того, что вышло с ним самим в ночном клубе Перми.

Никита Готский

DJ Smash сообщает, что идет на поправку, отмечая в этом немаловажную помощь своих фанатов. Впереди у артиста три недели в стационаре и приема пищи через трубочку. Все выступления в ближайший месяц ему пришлось отменить по известным причинам.