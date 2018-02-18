DJ Smash сообщил, что идет на поправку после избиения

DJ Smash сообщает, что идет на поправку, отмечая в этом немаловажную помощь своих фанатов. Впереди у артиста три недели в стационаре и приема пищи через трубочку. Все выступления в ближайший месяц ему пришлось отменить по известным причинам.
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От Редактора
Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?
Полиция открыла уголовное дело по факту избиения Dj Smash. Инцидент произошел в ночном клубе Перми.
Известный рэп-исполнитель Тимати высказался в поддержку Dj Smash, которого недавно якобы избил депутат Александр Телепнев. По мнению артиста, нанес ряд ударов
Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев сообщил о своей непричастности к конфликту в баре Перми, в котором пострадал Dj