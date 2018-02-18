В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | DJ Smash сообщил, что идет на поправку после избиения

DJ Smash сообщил, что идет на поправку после избиения

Сегодня, 14:21
DJ Smash, ранее избитый в ночном клубе, пошел на поправку. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

DJ Smash сообщил, что идет на поправку после избиения

 

В Сети диджей благодарит поклонников за высказанные слова поддержки, а также поведал о процессе реабилитации. Музыкант получил огромное количество писем, в которых фанаты высказывали ему свою любовь и поддержку. Он надеется, что произошедшая с ним история не останется забытой без помощи неравнодушных к нему людей, а зло обязательно будет наказано. Помимо
этого, он выразил надежду, что больше ни с одним человеком не произойдет того, что вышло с ним самим в ночном клубе Перми.

DJ Smash сообщает, что идет на поправку, отмечая в этом немаловажную помощь своих фанатов. Впереди у артиста три недели в стационаре и приема пищи через трубочку. Все выступления в ближайший месяц ему пришлось отменить по известным причинам.
Никита Готский
Новости по теме
По факту избиения DJ Smash полиция открыла уголовное дело
По факту избиения DJ Smash полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело по факту избиения Dj Smash. Инцидент произошел в ночном клубе Перми.

Тимати жестко раскритиковал депутата, якобы избившего Dj Smash в Перми
Тимати жестко раскритиковал депутата, якобы избившего Dj Smash в Перми

Известный рэп-исполнитель Тимати высказался в поддержку Dj Smash, которого недавно якобы избил депутат Александр Телепнев. По мнению артиста, нанес ряд ударов

Депутат опроверг обвинение в избиении Dj Smash в Перми
Депутат опроверг обвинение в избиении Dj Smash в Перми

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев сообщил о своей непричастности к конфликту в баре Перми, в котором пострадал Dj

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости