Откровенные снимки Элизабет Херли делает её 15-летний сын

Всплыл факт, что фотографии Элизабет Херли делает её 15-летний сын Дамиан. Такие откровения шокировали поклонников. 52-летняя Элизабет Херли имеет довольно доверительные отношения с сыном, поэтому не стесняется позировать в откровенных нарядах.

В соцсетях обсуждают снимки эротического характера от актрисы из Британии Элизабет Херли. После раскрытия того, что фотографирует звезду 15-летний сын, поклонники были просто в недоумении. Мать с сыном поддерживают дружеские отношения, поэтому они часто проводят время вместе, знаменитость часто берёт Дамиана с собой на отдых. Последний раз они побывали на тропических островах. Именно в этих местах сын зафиксировал пикантные фотографии Элизабет. Модель на одних фотографиях прикрывает грудь, где на ней надето просвечивающее платье, на других снимках знаменитость бегает по песчаной местности в бикини.Стоит отметить, что на светские вечеринки Элизабет Херли приходит в окружении своего бойфренда и сына. Известно, что звезда выпускает собственную линию купальников, поэтому многие откровенные снимки актриса демонстрирует в своей продукции.

Сама же Херли поведала, что не все фотографии делает сын, есть ещё друзья, которых звезда использует в качестве фотографов.Элизабет Джейн Херли – знаменитая телеведущая и актриса. Свою популярность обрела после фильма Брюса Бирсфорда под названием «Ария». Свой голливудский дебют Херли совершила в 1992 году, когда снялась в фильме «Пассажир 57», где в главной роли был Уэсли Снайпс.