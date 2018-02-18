Кирилл "руки-базуки" встретился с "синтоловыми стриптизёршами"

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин из Пятигорска, известный также под прозвищем «руки-базуки», отправился в стриптиз-клуб. Поклонники посчитали, что стриптизёрши тоже накачаны синтолом.

Вещий Олег

В клубе Терёшин сделал совместный снимок с двумя девушками в бикини. Телосложение у каждой из них отличалось от среднестатистического. Подписчики «синтолового качка» посчитали, что девушки из ночного клуба также употребляют синтол. «Руки-базуки» по этому поводу не стал давать каких-либо комментариев. Недавно он признался, что встречается с девушкой. Их совместный снимок удивил многих интернет-пользователей, потому что девушка не отличается внешностью, несмотря на образ 21-летнего парня из Пятигорска.Судя по опубликованному снимку, девушкам понравился 60-сантиметровый бицепс Терёшина. Сам же «синтоловый качок» утверждает, что не станет менять свой образ и продолжает делать инъекции синтолом. Его кумир из Бразилии уже предупреждал, что подобное опасно для здоровья, но Терёшина такие угрозы жизни не пугают.