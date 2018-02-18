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| | 16-летняя звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова сменила имидж

16-летняя звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова сменила имидж

Сегодня, 14:09
Российская актриса Екатерина Старшова поменяла имидж. Она сфотографировалась без макияжа и с новой прической.

16-летняя звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова сменила имидж

 

Звезда популярного сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова опубликовала на своей странице в Instagram очередную фотографию, где предстала перед подписчиками в новом виде, а именно: с измененной прической и без косметики. Фанаты оценили перемены в актрисе, написав по этому поводу ряд комплиментов в ее адрес.

Один из них восхищен приятной наружностью девушки, считая, что она и без макияжа выглядит очень красиво. Всматриваясь в Старшову, фолловеры сообщают ей, что у нее очень красивые глаза. В целом, поклонники взбудоражены новой внешностью знаменитости отечественной киноиндустрии, к этому моменту спустя день после публикации изображение Екатерины набрало более 31,8 тысяч лайков.
Никита Готский
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