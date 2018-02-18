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| | Анастасия Волочкова преобразилась из-за романа с программистом

Анастасия Волочкова преобразилась из-за романа с программистом

Сегодня, 14:04
В последнее время за известной балериной Анастасией Волочковой закрепилась слава «главный фрик Instagram». Такое прозвище давали ей почти все пользователи соцсети. Одни фолловеры сочувствовали танцовщице, другие награждали ее публикации язвительными комментариями.

Анастасия Волочкова преобразилась из-за романа с программистом

 

Среди ее недоброжелателей оказалась Катя Гордон. Журналистка еще месяц назад сказала, что Анастасии нужна экстренная психологическая помощь. Тем не менее, после того, как Волочкова начала встречаться с программистом Михаилом, у нее наметились значительные улучшения.

Судя по последним снимкам в Сети, балерина помолодела, постройнела, одним словом – расцвела. Звезда балета публикует в интернете фотографии совместных тренировок с Михаилом, трогательные романтичные посты пришли на смену уже порядком приевшимся шпагатам и «голым» фото.

В аккаунте звезды все чаще мелькают фотографии и видеокадры ее выступлений, среди них и выступление в группе дочери балетной дивы – Ариадны. У наследницы Волочковой сложились прекрасные отношения с возлюбленным матери. Поклонники уверены, что в жизни Насти, наконец, настала светлая полоса.
Дарья Светозарова
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