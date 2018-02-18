Анастасия Волочкова преобразилась из-за романа с программистом

Среди ее недоброжелателей оказалась Катя Гордон. Журналистка еще месяц назад сказала, что Анастасии нужна экстренная психологическая помощь. Тем не менее, после того, как Волочкова начала встречаться с программистом Михаилом, у нее наметились значительные улучшения.
Судя по последним снимкам в Сети, балерина помолодела, постройнела, одним словом – расцвела. Звезда балета публикует в интернете фотографии совместных тренировок с Михаилом, трогательные романтичные посты пришли на смену уже порядком приевшимся шпагатам и «голым» фото.
В аккаунте звезды все чаще мелькают фотографии и видеокадры ее выступлений, среди них и выступление в группе дочери балетной дивы – Ариадны. У наследницы Волочковой сложились прекрасные отношения с возлюбленным матери. Поклонники уверены, что в жизни Насти, наконец, настала светлая полоса.