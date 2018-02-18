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| | Жителей Канска возмутило оскорбительное видео с гастролей группы «На-На»

Жителей Канска возмутило оскорбительное видео с гастролей группы «На-На»

Сегодня, 13:53
В Сети обнародовали видеоролик, на котором несколько человек, внешне напоминающие участников группы «На-На», прогуливаются без штанов по территории поселка Красный Маяк, расположенного в Канском районе. Молодые люди оскорбили жителей данного района своими грубыми шутками.

Жителей Канска возмутило оскорбительное видео с гастролей группы «На-На»

 

Данная видеозапись, которую впервые выложил на официальную страницу в соцсети Instagram один из участников музыкального коллектива, вызвала серьезный резонанс в Сети. В свою очередь, Игорь Филипов, занимающий пост депутата Канского Горсовета, считает подобную видеозапись невероятно оскорбительной и требует публичных извинений от группы «На-На».

На видеозаписи также видно как музыканты подходят к указателям с практически стертыми надписями и насмехаются над их названиями. В частности главным объектом их издевательств становится название Лесосибирск, от которого осталась лишь слово «соси». Исполнители предлагают устроить следующие гастроли именно в этом «чудесном месте».
Пойда Анна
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