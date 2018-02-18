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| | Анастася Волочкова: В жизни главное любящие глаза, а не деньги

Анастася Волочкова: В жизни главное любящие глаза, а не деньги

Сегодня, 13:51
Анастасия Волочкова недавно в социальную сеть Instagram выложила новое фото, на котором изображена с рядом сидящим симпатичным мужчиной. Также в своем микроблоге она рассказала поклонникам, что главное в ее жизни не деньги, а любящие глаза.

Анастася Волочкова: В жизни главное любящие глаза, а не деньги

 

Новое фото, которое появилось в Instagram на страничке Анастасии Волочковой, сразу же оценили поклонники. Вокруг этого снимка поднялась шумиха среди подписчиков, которые не перестают интересоваться кто же этот мужчина. Также подписчики отметили, что у Волочковой, которая на снимке прислонилась головой к своему возлюбленному, светятся от счастья глаза. Многие поклонники поддержали знаменитость в ее высказываниях, что в жизни главное не материальная ценность, а духовная.

 

Отметим, что Анастасия Волочкова была один раз замужем за Игорем Вдовиным, но после рождения дочери Ариадны пара рассталась. С 2008 года Анастасия больше ни с кем из мужчин не сходилась жить, вела одинокую жизнь, воспитывая дочь.
Пелагея Лебединская
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