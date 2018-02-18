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| | Эдуард Успенский: У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком

Эдуард Успенский: У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком

Сегодня, 13:47
Знаменитый российский писатель Эдуард Николаевич Успенский рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

Эдуард Успенский: У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком

 

Несколько лет назад создателю крокодила Гены и Чебурашки врачи поставили ужасный диагноз – онкология. С тех пор Успенский проходит курс химиотерапии. На сегодняшний день писатель находится на четвертой стадии химиотерапии – самой сложной и ответственной, как заявил сам Успенский.

Несмотря на все сложности, которые испытывает 80-летний создатель троих из деревни Простоквашино, сдаваться он не собирается. В интервью программе «Привет, Андрей» Эдуард Николаевич Успенский поблагодарил своих близких, которые всеми силами помогают ему справляться с болезнью. Также писатель сказал, что благодаря своим близким он «как-то весело болеет» и куда легче все переносит.

Врачи заявляют, что лечение проходит хорошо и раковые клетки уходят довольно быстро. Сам же Успенский надеется, что это последний курс химиотерапии, после которого он будет здоров.
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