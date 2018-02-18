Пользователи Сети назвали самую ужасную пару в «Дом-2»

Зрители и поклонники «Дом-2» назвали самую скандальную и худшую пару проекта. По словам интернет-пользователей, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко получили данное неприятное звание.

Светлана Славянская

Поклонники «Дом-2» заявили, что устали в эфире телестройки слушать вечные скандалы от беременной Ольги Рапунцель, а также оправдания её супруга Дмитрия Дмитренко, которого недавно уличили в неверности. Интернет-пользователи в комментариях в Instagram сообщили, что пара недостойна находиться в проекте.«Даже в храме без сторис не обошлись. Надо же всем показать, что вы такие молодцы, сходили и помолились. Позор!», «Это самая ужасная пара проекта», «Ужас, что за люди? Уж в храме можно было и не снимать и не выкладывать в строис, показушники», «По вам психушка плачет! Уйдите уже с проекта, на вас противно смотреть», - заявили пользователи Сети.