Матвиенко рассказал, что Джуна вышла за него замуж, дабы избежать брака с Николаевым

Игорь Матвиенко стал участником передачи «Сегодня вечером», на которой и поведал всем историю своей жизни с женой целительницей Джуной. С его слов, цлительница решила выйти за него замуж с целью избежать брака с Николаевым.

Пелагея Лебединская

Знаменитый продюсер Игорь Матвиетко на передаче «Сегодня вечером» рассказал, что с провидицей Джуной он состоял в законном браке всего лишь одни сутки. Решение об их браке было очень спонтанным, да и решился на такой шаг Матвиенко чисто в корыстных целях. Джуна сама сделала предложение Игорю, на что тот не обдумавши, согласился. Джуна утверждала, что ей предложил руку и сердце Игорь Николаев, а она не хочет этого брака, и дабы избежать нежеланной свадьбы предложила Матвиенко с ней расписаться. Теперь режиссер считает, что этот поступок был глупым и очень прагматичным.Отметим, что брак Игоря Матвиенко и Джуны продлился всего лишь одни сутки и то на бумаге. После развода с Джуной Игорь еще был много раз женат, у него пятеро детей и все от разных жен. Провидица Джуна после развода так замуж больше и не вышла, а в 2015 году она ушла из жизни.