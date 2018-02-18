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| | «Люди должны нести ответственность!»: Наталья Рудова ответила хейтерам за нападки

«Люди должны нести ответственность!»: Наталья Рудова ответила хейтерам за нападки

Сегодня, 12:48
Отечественная молодая актриса Наталья Рудова устала бороться с интернет-хейтерами и отвечать всем в комментариях. На этот раз девушка написала большой гневный пост, где призвала людей нести ответственность за свои слова.

«Люди должны нести ответственность!»: Наталья Рудова ответила хейтерам за нападки

 

Наталья Рудова неоднократно чувствовала нападки в свою сторону от поклонников в Instagram. Недоброжелатели то и дело обсуждали личную жизнь актрису, её фигуру и каждый снимок в микроблоге. Теперь Рудова решила напомнить людям, что за свои слова стоит отвечать.

«Люди так много говорят. Они все говорят и говорят, без разбора, судят сами по себе, влезают туда где им ничего не понять, хотя по сути, людям для начала нужно разобраться в своей жизни. И только потому, что это сложнее, они предпочитают залезть в чужую жизнь, людей, которых совершенно не знают. Устала от этого. Слово не должно оставаться просто словом, люди должны нести ответственность за это. Я хочу пожелать всем счастья, добра и любви. Ведь чем больше счастливых, а потому спокойных людей на земле, тем меньше грязи», - заявила Наталья Рудова.
Светлана Славянская
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