«Люди должны нести ответственность!»: Наталья Рудова ответила хейтерам за нападки

Отечественная молодая актриса Наталья Рудова устала бороться с интернет-хейтерами и отвечать всем в комментариях. На этот раз девушка написала большой гневный пост, где призвала людей нести ответственность за свои слова.

Светлана Славянская

Наталья Рудова неоднократно чувствовала нападки в свою сторону от поклонников в Instagram. Недоброжелатели то и дело обсуждали личную жизнь актрису, её фигуру и каждый снимок в микроблоге. Теперь Рудова решила напомнить людям, что за свои слова стоит отвечать.«Люди так много говорят. Они все говорят и говорят, без разбора, судят сами по себе, влезают туда где им ничего не понять, хотя по сути, людям для начала нужно разобраться в своей жизни. И только потому, что это сложнее, они предпочитают залезть в чужую жизнь, людей, которых совершенно не знают. Устала от этого. Слово не должно оставаться просто словом, люди должны нести ответственность за это. Я хочу пожелать всем счастья, добра и любви. Ведь чем больше счастливых, а потому спокойных людей на земле, тем меньше грязи», - заявила Наталья Рудова.