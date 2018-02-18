На критику своих подписчиков Бородина ответила нецензурной бранью

Популярная ведущая Ксения Бородина, пропагандирующая идеалы семейной жизни, воспитания детей и настаивающая на необходимости дарить доброту людям, поразила своих поклонников. Звезда не стерпела сарказма в свой адрес, обругав хейтера.

В последнее время супруга преуспевающего бизнесмена Курбана Омарова стала много времени уделять физическим нагрузкам, выкладывая на свою официальную страницу в соцсети Instagram, снимки из спортзала. Одна из подписчиц решила пошутить на эту тему, заявив, что Ксения отправилась накачивать «пятую точку» из-за страха потерять своего мужа, который может бросить свою «кормилицу», променяв ее на более молодую и привлекательную.

Пойда Анна

Звезда не выдержала критики, ответив нецензурной бранью, а также посоветовав подписчице самой отправиться жарить котлеты, иначе ее муж придет и накажет ее за отсутствие горячего ужина.По мнению большинства подписчиков, хейтерша явно перегнула палку в своих замечаниях, но и Ксении не стоит опускаться до ее уровня.