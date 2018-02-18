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«Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников

Сегодня, 12:30
В последний день Масленицы принято просить прощения у всех, даже если не знаешь, за что просишь. Так просто нужно. Видимо этим правилом руководствуются звёзды российского шоу-бизнеса, когда в социальных сетях пишут посты со словами прощения.

«Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников

 

Среди российских селебритис наметилась интересная тенденция. За редчайшим исключением, «правильный», развёрнутый пост публикуют те, кому около 40 лет, тогда как молодёжь делает это, потому что «мама напомнила», а старожилы эстрады вовсе не чувствуют необходимости написать хоть что-то. Например, Алла Пугачёва, Александр Розенбаум, Максим Галкин - они остались в стороне. Хотя в стихотворной форме к друзьям обратился Стас Михайлов, которого прощать не спешили.

«Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников

 

Про маму тоже была не шутка. Так появилось поздравление «с православием» от Димы Билана. Было не очень понятно, за что он конкретно извинялся, а поклонникам показалось, что даже неискренне. Возможно, за свои бывшие огрехи или за то, что днём ранее попрощался с Санкт-Петербургом ногой. Куда смотрит Яна Рудковская? На свой обеденный стол. Очевидно, что Яна тоже ни о чём не жалеет, поскольку 2017 год прошёл для неё довольно хорошо. Но поскольку эта женщина всегда остаётся «в тренде», она просто похвасталась своими блинчиками: шпинатными, свекольными, тыквенными.

Особенно интересными были обращения от коллег – Сергея Безрукова и Алексея Панина. Первый актёр просит простить его даже за то, где он не был виноват, автоматически провинившись перед поклонниками. Они его с удовольствием не простили. Панин же попросил прощение за любовь. Одну, к Марине Александровой, которую он всеми силами не хотел возвращать и просил прессу не вмешиваться в его скандалы.

«Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников

 

Наиболее изобретательными были два новоиспечённых кандидата в президенты России. Например, Катя Гордон попросила простить её за выдвижение своей кандидатуры и запутала поклонников: так невыясненным остался вопрос о дальнейшей карьере Кати в политике. А Ксения Собчак сконцентрировала весь день вокруг своей персоны. Она отыскала фото, где лампа «приземляется» прямо ей на голову, формируя нимб. Она даже случайно на него указала. Грязи в комментариях было больше, чем обычно. Не исключено, что это новый скандал вокруг теоретического президента.
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