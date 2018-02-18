«Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников

В последний день Масленицы принято просить прощения у всех, даже если не знаешь, за что просишь. Так просто нужно. Видимо этим правилом руководствуются звёзды российского шоу-бизнеса, когда в социальных сетях пишут посты со словами прощения.

Среди российских селебритис наметилась интересная тенденция. За редчайшим исключением, «правильный», развёрнутый пост публикуют те, кому около 40 лет, тогда как молодёжь делает это, потому что «мама напомнила», а старожилы эстрады вовсе не чувствуют необходимости написать хоть что-то. Например, Алла Пугачёва, Александр Розенбаум, Максим Галкин - они остались в стороне. Хотя в стихотворной форме к друзьям обратился Стас Михайлов, которого прощать не спешили.

Про маму тоже была не шутка. Так появилось поздравление «с православием» от Димы Билана. Было не очень понятно, за что он конкретно извинялся, а поклонникам показалось, что даже неискренне. Возможно, за свои бывшие огрехи или за то, что днём ранее попрощался с Санкт-Петербургом ногой. Куда смотрит Яна Рудковская? На свой обеденный стол. Очевидно, что Яна тоже ни о чём не жалеет, поскольку 2017 год прошёл для неё довольно хорошо. Но поскольку эта женщина всегда остаётся «в тренде», она просто похвасталась своими блинчиками: шпинатными, свекольными, тыквенными.Особенно интересными были обращения от коллег – Сергея Безрукова и Алексея Панина. Первый актёр просит простить его даже за то, где он не был виноват, автоматически провинившись перед поклонниками. Они его с удовольствием не простили. Панин же попросил прощение за любовь. Одну, к Марине Александровой, которую он всеми силами не хотел возвращать и просил прессу не вмешиваться в его скандалы.

Наиболее изобретательными были два новоиспечённых кандидата в президенты России. Например, Катя Гордон попросила простить её за выдвижение своей кандидатуры и запутала поклонников: так невыясненным остался вопрос о дальнейшей карьере Кати в политике. А Ксения Собчак сконцентрировала весь день вокруг своей персоны. Она отыскала фото, где лампа «приземляется» прямо ей на голову, формируя нимб. Она даже случайно на него указала. Грязи в комментариях было больше, чем обычно. Не исключено, что это новый скандал вокруг теоретического президента.