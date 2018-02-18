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| | Модель Гаянэ Багдасарян выложила откровенное фото

Модель Гаянэ Багдасарян выложила откровенное фото

Сегодня, 12:42
Знаменитая модель Гаянэ Багдасарян в социальную сеть Instagram выложила новое откровенное фото, которое привело в восторг всех ее поклонников.

Модель Гаянэ Багдасарян выложила откровенное фото

 

Гаянэ Багдасарян во время своего отдыха в Таиланде организовала себе фотосессию в почти обнаженном виде. Многие фото знаменитость выложила в социальную сеть Instagram, которые очень радуют поклонников девушки. Например, один из последних снимков, на котором модель прикрыла свою обнаженную грудь ветками, а из нижнего белья были лишь маленькие бикини, набрал 3,5 000 просмотров. Поклонники не прекращают восторгаться ее идеальной фигурой и пышной грудью.

Отметим, что недавно модель Гаянэ Багдасарян опубликовала в Instagram видеоролик, в котором исполняет танец на кровати в костюме из сеточки с наклейками на сосках.
Пелагея Лебединская
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