Модель Гаянэ Багдасарян выложила откровенное фото

Знаменитая модель Гаянэ Багдасарян в социальную сеть Instagram выложила новое откровенное фото, которое привело в восторг всех ее поклонников.

Пелагея Лебединская

Гаянэ Багдасарян во время своего отдыха в Таиланде организовала себе фотосессию в почти обнаженном виде. Многие фото знаменитость выложила в социальную сеть Instagram, которые очень радуют поклонников девушки. Например, один из последних снимков, на котором модель прикрыла свою обнаженную грудь ветками, а из нижнего белья были лишь маленькие бикини, набрал 3,5 000 просмотров. Поклонники не прекращают восторгаться ее идеальной фигурой и пышной грудью.Отметим, что недавно модель Гаянэ Багдасарян опубликовала в Instagram видеоролик, в котором исполняет танец на кровати в костюме из сеточки с наклейками на сосках.