«Это вы называете балетом»: Анастасия Волочкова разучилась стоять на пуантах

Личность Анастасии Волочковой привлекает к себе внимание огромного количества поклонников. Балерина продолжает находится в окружении ореола славы и популярности. Хотя у некоторых фанатов балета появились некоторые отрицательные мнения по поводу профессиональной деятельности танцовщицы. Что же такое произошло в жизни любимицы публики, что изменило мнения определенной части общества?

Известная балерина Анастасия Волочкова продолжает поражать зрителей своими концертами. Балерина не так давно выступала в комплексе «Корстон» в Казани. Об этом она сама сообщила в своем видеоблоге на странице социальной сети. Танцовщица искренне поблагодарила зрителей за полный аншлаг в зале, и за подаренные ей букеты цветов. Хотя по некоторым данным из других источников стало ясно, что выступление Волочковой в Казани понравилось не всем. Пользователи активно начали обсуждать прошедшее выступление в социальной сети и оставлять свои комментарии по этому поводу на странице балерины.





Фанаты балета шокированы, они подчеркнули, что в этот раз Анастасия Волочкова фактически провалила свой концерт. Многие пришли к выводу, что звезде балета нужно подправить свою форму, вернуться в тренировки и репетиции, так как ее танцы все меньше напоминают балет. В Сети люди разочарованы тем, что их кумир практически уже разучилась обращаться с пуантами и не может нормально на них устоять. Своими комментариями по этому поводу люди стараются не втоптать в грязь балерину, а наоборот, направить ее взгляд на некоторую корректировку в работе. Это нормально, ведь человек может ошибаться, терять какие-то навыки в своей деятельности. Хотя изначально сам и не замечает данного казуса. Вот именно для того и существует мнение зрителей, что так важно для любого артиста, танцора или исполнителя.