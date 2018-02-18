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| | «Это вы называете балетом»: Анастасия Волочкова разучилась стоять на пуантах

«Это вы называете балетом»: Анастасия Волочкова разучилась стоять на пуантах

Сегодня, 12:36
Личность Анастасии Волочковой привлекает к себе внимание огромного количества поклонников. Балерина продолжает находится в окружении ореола славы и популярности. Хотя у некоторых фанатов балета появились некоторые отрицательные мнения по поводу профессиональной деятельности танцовщицы. Что же такое произошло в жизни любимицы публики, что изменило мнения определенной части общества? 

«Это вы называете балетом»: Анастасия Волочкова разучилась стоять на пуантах

 

Известная балерина Анастасия Волочкова продолжает поражать зрителей своими концертами. Балерина не так давно выступала в комплексе «Корстон» в Казани. Об этом она сама сообщила в своем видеоблоге на странице социальной сети. Танцовщица искренне поблагодарила зрителей за полный аншлаг в зале, и за подаренные ей букеты цветов. Хотя по некоторым данным из других источников стало ясно, что выступление Волочковой в Казани понравилось не всем. Пользователи активно начали обсуждать прошедшее выступление в социальной сети и оставлять свои комментарии по этому поводу на странице балерины.


Фанаты балета шокированы, они подчеркнули, что в этот раз Анастасия Волочкова фактически провалила свой концерт. Многие пришли к выводу, что звезде балета нужно подправить свою форму, вернуться в тренировки и репетиции, так как ее танцы все меньше напоминают балет. В Сети люди разочарованы тем, что их кумир практически уже разучилась обращаться с пуантами и не может нормально на них устоять. Своими комментариями по этому поводу люди стараются не втоптать в грязь балерину, а наоборот, направить ее взгляд на некоторую корректировку в работе. Это нормально, ведь человек может ошибаться, терять какие-то навыки в своей деятельности. Хотя изначально сам и не замечает данного казуса. Вот именно для того и существует мнение зрителей, что так важно для любого артиста, танцора или исполнителя. 


«Это вы называете балетом»: Анастасия Волочкова разучилась стоять на пуантах

 

Анастасия Волочкова все же была и останется королевой балета. Женщина изящна в фигуре, что не осталось незамеченным фактом для ее почитателей. Они радуются, что балерина в прекрасной форме внешне. По отзывам видна эта радость очередного свидания зрителя с мастером танца на сцене. Несмотря на некоторое количество отрицательных мнений по поводу недавнего выступления в «Корстоне», балерина все же остается прекрасной, просто ей нужно обратить внимание на какие-то детали и освежить свое мастерство на балетном поприще.

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