СМИ: Дженнифер Энистон и Джастин Теру не заключали официальный брак

По словам сотрудников портала TMZ, они провернули масштабную работу, просмотрев все записи о заключении брачного союза в регистрационных книгах, хранящихся в округе Лос-Анджелеса и Калифорнии, так как звезды утверждали, что именно там они зарегистрировали свой союз.
Кроме того, журналисты не обнаружили и сведений о получении разрешения на конфиденциальную лицензию брака, что практически полностью исключает возможность официальной женитьбы и наталкивет на вопрос о грандиозном обмане со стороны звездной пары.