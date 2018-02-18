СМИ: Дженнифер Энистон и Джастин Теру не заключали официальный брак

Недавняя новость о распаде одной из знаменитых голливудских пар актрисы Дженнифер Энистон и режиссера Джастина Теру вызвало массу разговоров в Сети. Однако журналисты смогли приковать еще больше внимания к этому событию, сообщив, что они никогда не была официально женаты.

Пойда Анна

По словам сотрудников портала TMZ, они провернули масштабную работу, просмотрев все записи о заключении брачного союза в регистрационных книгах, хранящихся в округе Лос-Анджелеса и Калифорнии, так как звезды утверждали, что именно там они зарегистрировали свой союз.Кроме того, журналисты не обнаружили и сведений о получении разрешения на конфиденциальную лицензию брака, что практически полностью исключает возможность официальной женитьбы и наталкивет на вопрос о грандиозном обмане со стороны звездной пары.