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| | СМИ: Дженнифер Энистон и Джастин Теру не заключали официальный брак

СМИ: Дженнифер Энистон и Джастин Теру не заключали официальный брак

Сегодня, 11:45
Недавняя новость о распаде одной из знаменитых голливудских пар актрисы Дженнифер Энистон и режиссера Джастина Теру вызвало массу разговоров в Сети. Однако журналисты смогли приковать еще больше внимания к этому событию, сообщив, что они никогда не была официально женаты.

СМИ: Дженнифер Энистон и Джастин Теру не заключали официальный брак

 

По словам сотрудников портала TMZ, они провернули масштабную работу, просмотрев все записи о заключении брачного союза в регистрационных книгах, хранящихся в округе Лос-Анджелеса и Калифорнии, так как звезды утверждали, что именно там они зарегистрировали свой союз.

Кроме того, журналисты не обнаружили и сведений о получении разрешения на конфиденциальную лицензию брака, что практически полностью исключает возможность официальной женитьбы и наталкивет на вопрос о грандиозном обмане со стороны звездной пары.
Пойда Анна
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