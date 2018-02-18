Психолог: Певица Валерия избегает объятий с мужчинами

Известная певица Валерия регулярно обновляет фотографии на страничке Instagram, но снимки делает по определённым необъяснимым критериям. Психолог, а также эксперт в семейной терапии Светлана Бояринова поведала, почему звезда не позволяет себе обниматься с мужчинами.

Певица уже 15 год в браке с Иосифом Пригожиным. Пара старается разнообразить свою фотогалерею в соцсетях и при этом оставаться актуальными для общественности. Звёзды имеют в ассортименте множество снимков со своими коллегами. Однако манера фотографий отличается у Валерии от своего супруга - знаменитость ведёт себя скованнее, чем Иосиф Пригожин.В таком анализе можно убедиться самостоятельно. Пара даже по-разному постит подписи под снимками. Иосиф может позволить вынуть язык, не стесняясь совершенных действий, Валерия такого позволить себе не может.

Из этого можно сделать вывод: если судить по их различным интервью, то пара чем-то похожа, но отличия всё-таки есть. Валерия более сдержана, чем её супруг. Также певица не позволяет лишних жестов. Можно заметить, что инициативу для селфи берет на себя Иосиф Пригожин, муж ставить свою любимую в центр фотообъектива.

Психолог Светлана Бояринова рассказала, что Валерия играет образ достойной женщины, красивой и ухоженной, порой даже строгой в некоторых ситуациях. Супруг же наоборот, весёлый, открытый и простой во всех смыслах этого слова. Иосиф Пригожин может себе позволить обнять другую женщину, но этот жест не несёт какого-либо сексуального характера. Певица же держит позицию – «я мать, я жена» , поэтому обнимать другого мужчину, по мнению Валерии, непозволительно. По поводу селфи психолог объяснила, что скорее всего в основном Пригожин предлагает сделать совместные снимки, потому что он не только муж, но и продюсер. Психолог считает, что расположение в центре кадра певицы неудивительное, так как женщина знает, как одеваться, поэтому это её естественная позиция. Пара показывает пример того, как можно успешно совместить карьеру и личную жизнь в одном флаконе. Валерия и Иосиф прекрасно дополняют друг друга, считает специалист.