В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Психолог: Певица Валерия избегает объятий с мужчинами

Психолог: Певица Валерия избегает объятий с мужчинами

Сегодня, 11:42
Известная певица Валерия регулярно обновляет фотографии на страничке Instagram, но снимки делает по определённым необъяснимым критериям. Психолог, а также эксперт в семейной терапии Светлана Бояринова поведала, почему звезда не позволяет себе обниматься с мужчинами.

Психолог: Певица Валерия избегает объятий с мужчинами

 

Певица уже 15 год в браке с Иосифом Пригожиным. Пара старается разнообразить свою фотогалерею в соцсетях и при этом оставаться актуальными для общественности. Звёзды имеют в ассортименте множество снимков со своими коллегами. Однако манера фотографий отличается у Валерии от своего супруга - знаменитость ведёт себя скованнее, чем Иосиф Пригожин.

В таком анализе можно убедиться самостоятельно. Пара даже по-разному постит подписи под снимками. Иосиф может позволить вынуть язык, не стесняясь совершенных действий, Валерия такого позволить себе не может.

Психолог: Певица Валерия избегает объятий с мужчинами

 

Из этого можно сделать вывод: если судить по их различным интервью, то пара чем-то похожа, но отличия всё-таки есть. Валерия более сдержана, чем её супруг. Также певица не позволяет лишних жестов. Можно заметить, что инициативу для селфи берет на себя Иосиф Пригожин, муж ставить свою любимую в центр фотообъектива.

Психолог: Певица Валерия избегает объятий с мужчинами

 

Психолог Светлана Бояринова рассказала, что Валерия играет образ достойной женщины, красивой и ухоженной, порой даже строгой в некоторых ситуациях. Супруг же наоборот, весёлый, открытый и простой во всех смыслах этого слова. Иосиф Пригожин может себе позволить обнять другую женщину, но этот жест не несёт какого-либо сексуального характера. Певица же держит позицию – «я мать, я жена» , поэтому обнимать другого мужчину, по мнению Валерии, непозволительно. По поводу селфи психолог объяснила, что скорее всего в основном Пригожин предлагает сделать совместные снимки, потому что он не только муж, но и продюсер. Психолог считает, что расположение в центре кадра певицы неудивительное, так как женщина знает, как одеваться, поэтому это её естественная позиция. Пара показывает пример того, как можно успешно совместить карьеру и личную жизнь в одном флаконе. Валерия и Иосиф прекрасно дополняют друг друга, считает специалист.
Новости по теме
Валерия и Пригожин намерены родить совместного ребенка
Валерия и Пригожин намерены родить совместного ребенка

Звездная пара певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин рассказали, что не теряют еще надежды стать родителями. Об этом супруги поделились со зрителями программы

Валерия и Иосиф Пригожин празднуют оловянную свадьбу
Валерия и Иосиф Пригожин празднуют оловянную свадьбу

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, которые являются красивой семейной парой, празднуют 10-ю годовщину свадьбы. При указанных обстоятельствах, И.

Певица Валерия рассказала о ссорах с Иосифом Пригожиным
Певица Валерия рассказала о ссорах с Иосифом Пригожиным

Известная певица Валерия ждет ребенка. Это будет первый совместный ребенок артистки и ее мужа Иосифа Пригожина. Валерия - человек жизнерадостный и открытый,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости