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| | Джигарханян не хотел детей от Цимбалюк-Романовской

Джигарханян не хотел детей от Цимбалюк-Романовской

Сегодня, 11:35
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская хотела родить ребенка от Армена Джигарханяна, однако сам актер данной идеи не поддерживал. Об этом в интервью журналистам рассказал друг народного артиста, врач-иммунолог Арам Акопян.

Джигарханян не хотел детей от Цимбалюк-Романовской

 

Доктор вспомнил, что был предельно удивлен, что такая разновозрастная пара намерена заключить официальный брак. Сейчас, с высоты прошедшего времени, Акопян понимает, что в узаконивании отношений была очень заинтересована Виталина Цымбалюк-Романовская. Кроме того, она хотела родить от Джигарханяна ребенка, но актер категорически отказался заводить потомство с молодой женой. По словам доктора, Армен сделал ей подарок, согласившись пойти в ЗАГС. Вопреки расхожим мнениям, Акопян полагает, что супруги все-таки любили друг друга. Жена заботилась об актере, делала ему уколы, когда последнего выписали из госпиталя после второго инсульта. Кроме того, после переезда в Австрию, врач часто общался с Виталиной по Skype, так как Джигарханян не любил такой связи (он «достаточно в жизни насмотрелся в камеру»).

Приятельские отношения врача и пианистки окончились тогда, когда доктор узнал, что Виталина не отдала в больницу всю историю болезни актера, и затем лишила его имущества через скандальный бракоразводный процесс.
Сергей Денисов
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