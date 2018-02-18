Джигарханян не хотел детей от Цимбалюк-Романовской

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская хотела родить ребенка от Армена Джигарханяна, однако сам актер данной идеи не поддерживал. Об этом в интервью журналистам рассказал друг народного артиста, врач-иммунолог Арам Акопян.

Сергей Денисов

Доктор вспомнил, что был предельно удивлен, что такая разновозрастная пара намерена заключить официальный брак. Сейчас, с высоты прошедшего времени, Акопян понимает, что в узаконивании отношений была очень заинтересована Виталина Цымбалюк-Романовская. Кроме того, она хотела родить от Джигарханяна ребенка, но актер категорически отказался заводить потомство с молодой женой. По словам доктора, Армен сделал ей подарок, согласившись пойти в ЗАГС. Вопреки расхожим мнениям, Акопян полагает, что супруги все-таки любили друг друга. Жена заботилась об актере, делала ему уколы, когда последнего выписали из госпиталя после второго инсульта. Кроме того, после переезда в Австрию, врач часто общался с Виталиной по Skype, так как Джигарханян не любил такой связи (он «достаточно в жизни насмотрелся в камеру»).Приятельские отношения врача и пианистки окончились тогда, когда доктор узнал, что Виталина не отдала в больницу всю историю болезни актера, и затем лишила его имущества через скандальный бракоразводный процесс.