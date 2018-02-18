Шутки про Бузову и Тарасова стали темой выпуска шоу на ТНТ

Ольга Бузова в Instagram сообщила, что будет участвовать в
комедийном шоу «Прожарка». Темой выпуска этой программы стали отношения
артистки с футболистом Дмитрием Тарасовым, что поклонники раскритиковали, как
сообщает VistaNews.
В шоу «Прожарка», в основном, превозносили Ольгу Бузову, а
над её бывшим супругом активно посмеивались. Это фанатам не понравилось, потому
что они не считают, что в разрыве знаменитостей в конце 2016 года вина только
на Дмитрии Тарасовом. Бузова много внимания акцентировала на том, что она
полностью изменилась после расставания с ним, став певицей даже только из-за
этого, однако поклонники заявляют, что и она не «белая и пушистая», как
изображали в «Прожарке» на ТНТ.
Они отметили, что наверняка такое доброе отношение к
артистке было только из-за того, что она работает постоянно только на этом
канале. В проектах других Ольге Бузовой не везло, зато на ТНТ она – настоящая звезда.
Некоторых это стало раздражать, поскольку они считают, что есть и более
достойные личности канала. Впрочем, сама Ольга Бузова никак это не
прокомментировала, ранее отметив, что хейтеры были и будут, и от этого не
деться ни одной селебрити.
Ирина Летинская