Шутки про Бузову и Тарасова стали темой выпуска шоу на ТНТ

Ольга Бузова в Instagram сообщила, что будет участвовать в комедийном шоу «Прожарка». Темой выпуска этой программы стали отношения артистки с футболистом Дмитрием Тарасовым, что поклонники раскритиковали, как сообщает VistaNews.

В шоу «Прожарка», в основном, превозносили Ольгу Бузову, а над её бывшим супругом активно посмеивались. Это фанатам не понравилось, потому что они не считают, что в разрыве знаменитостей в конце 2016 года вина только на Дмитрии Тарасовом. Бузова много внимания акцентировала на том, что она полностью изменилась после расставания с ним, став певицей даже только из-за этого, однако поклонники заявляют, что и она не «белая и пушистая», как изображали в «Прожарке» на ТНТ.

Они отметили, что наверняка такое доброе отношение к артистке было только из-за того, что она работает постоянно только на этом канале. В проектах других Ольге Бузовой не везло, зато на ТНТ она – настоящая звезда. Некоторых это стало раздражать, поскольку они считают, что есть и более достойные личности канала. Впрочем, сама Ольга Бузова никак это не прокомментировала, ранее отметив, что хейтеры были и будут, и от этого не деться ни одной селебрити.

Ирина Летинская