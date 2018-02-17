Александра Харитонова из "Дом-2" не спешит жить с мужчинами

Александра Харитонова из "Дом-2" не готова к семейной жизни. Она опасается, что ее станут раздражать привычки избранника.

Никита Готский

Харитонова не намерена пока выходить замуж. Она в настоящее время занята саморазвитием, улучшает актерские способности и занимается салонами красоты. Александра сообщает, что пока ее стремления остаются незамеченными и ее редко зовут на пробы. Касательно отношений с парнями, то в данном случае Харитонова избрала приемлемую схему: она не желает еще постоянно жить с мужчиной.Девушка признается: ей подходит гостевой брак или, иначе говоря, провели ночь и разошлись. Звезда, как признается, не собирается ухаживать за своим потенциальным возлюбленным в домашних условиях и уступать ему место на своей половине кровати, все это будет ее раздражать.Также она не готова заводить детей. Все дело в упущенном моменте. Александра была влюблена три раза в жизни и считает, что рожать следовало ранее, а человека, который мог стать отцом ее отпрысков, она еще не встретила.