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| | Александра Харитонова из "Дом-2" не спешит жить с мужчинами

Александра Харитонова из "Дом-2" не спешит жить с мужчинами

Вчера, 23:06
Александра Харитонова из "Дом-2" не готова к семейной жизни. Она опасается, что ее станут раздражать привычки избранника.

Александра Харитонова из "Дом-2" не спешит жить с мужчинами

 

Харитонова не намерена пока выходить замуж. Она в настоящее время занята саморазвитием, улучшает актерские способности и занимается салонами красоты. Александра сообщает, что пока ее стремления остаются незамеченными и ее редко зовут на пробы. Касательно отношений с парнями, то в данном случае Харитонова избрала приемлемую схему: она не желает еще постоянно жить с мужчиной.

Девушка признается: ей подходит гостевой брак или, иначе говоря, провели ночь и разошлись. Звезда, как признается, не собирается ухаживать за своим потенциальным возлюбленным в домашних условиях и уступать ему место на своей половине кровати, все это будет ее раздражать.

Также она не готова заводить детей. Все дело в упущенном моменте. Александра была влюблена три раза в жизни и считает, что рожать следовало ранее, а человека, который мог стать отцом ее отпрысков, она еще не встретила.
Никита Готский
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