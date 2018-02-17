Баста вошел в число самых стильных мужчин России

Известный российский рэпер Баста оказался в списке 50 самых стильных мужчин страны. Стало известно, что певец занял 31-место в рейтинге. Список «стиляг» 2018 года опубликовало издание GQ.

Татьяна Преображенская

Баста, он же Василий Вакуленко, оказался на 31-месте, обогнав исполнителя Дмитрия Маликова, бизнесмена Романа Роттенберга, вратаря футбольной команды «Спартак» Артема Реброва и других известных личностей. Известно, что музыкальный исполнитель Баста, не только талантливый рэпер, он также очень заботливый папа для своих дочерей Маши и Василисы.Учредители проекта признались, что за первой сотней представителей сильной половины страны, они наблюдают очень пристально и гордятся стильными знаменитостями. Следует добавить, что первую позицию в чарте занял скандально известный исполнитель Сергей Шнуров. Стиль звезды уникален и не соответствует никаким правилам – в этом его великолепие.