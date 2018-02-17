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| | Баста вошел в число самых стильных мужчин России

Баста вошел в число самых стильных мужчин России

Вчера, 23:00
Известный российский рэпер Баста оказался в списке 50 самых стильных мужчин страны. Стало известно, что певец занял 31-место в рейтинге. Список «стиляг» 2018 года опубликовало издание GQ.

Баста вошел в число самых стильных мужчин России

 

Баста, он же Василий Вакуленко, оказался на 31-месте, обогнав исполнителя Дмитрия Маликова, бизнесмена Романа Роттенберга, вратаря футбольной команды «Спартак» Артема Реброва и других известных личностей. Известно, что музыкальный исполнитель Баста, не только талантливый рэпер, он также очень заботливый папа для своих дочерей Маши и Василисы.

Учредители проекта признались, что за первой сотней представителей сильной половины страны, они наблюдают очень пристально и гордятся стильными знаменитостями. Следует добавить, что первую позицию в чарте занял скандально известный исполнитель Сергей Шнуров. Стиль звезды уникален и не соответствует никаким правилам – в этом его великолепие.
Татьяна Преображенская
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