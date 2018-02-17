Влад Кадони раскритиковал Максима Галкина за его "унижение" "Битвы экстрасенсов"

Сегодня Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова по поводу его передачи «Звезды под гипнозом». Реакцией комика удивлен ведущий «Дом-2» Влад Кадони.

Никита Готский

Максим Галкин ведет передачу «Звезды под гипнозом». Передачей возмутился резидент Comedy Club Гарик Харламов, высказавший свое неудовольствие по поводу постановки программы. В связи с этим Галкин не стал оставаться в стороне и дал ответ своему коллеге по творческому цеху. Он указал актеру на шоу «Битва экстрасенсов», которое, по его словам, имеет примитивный сценарий и постановочный характер.Словами Галкина остался недоволен прежний участник «Дом-2» Влад Кадони. Он считает недопустимым стремление «унизить» другие передачи, дабы возвеличить свою. По его словам, «Битва экстрасенсов» держится в эфире 10 лет, так как не имеет сценария и удерживает высокую планку сценария. Влад разочарован, что Галкин не понимает этого, также уверяя. Что его «Звезды под гипнозом» не побьют рейтинги «Битвы экстрасенсов».