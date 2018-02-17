«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | Влад Кадони раскритиковал Максима Галкина за его "унижение" "Битвы экстрасенсов"

Влад Кадони раскритиковал Максима Галкина за его "унижение" "Битвы экстрасенсов"

Вчера, 21:50
Сегодня Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова по поводу его передачи «Звезды под гипнозом». Реакцией комика удивлен ведущий «Дом-2» Влад Кадони.

Влад Кадони раскритиковал Максима Галкина за его "унижение" "Битвы экстрасенсов"

 

Максим Галкин ведет передачу «Звезды под гипнозом». Передачей возмутился резидент Comedy Club Гарик Харламов, высказавший свое неудовольствие по поводу постановки программы. В связи с этим Галкин не стал оставаться в стороне и дал ответ своему коллеге по творческому цеху. Он указал актеру на шоу «Битва экстрасенсов», которое, по его словам, имеет примитивный сценарий и постановочный характер.

Словами Галкина остался недоволен прежний участник «Дом-2» Влад Кадони. Он считает недопустимым стремление «унизить» другие передачи, дабы возвеличить свою. По его словам, «Битва экстрасенсов» держится в эфире 10 лет, так как не имеет сценария и удерживает высокую планку сценария. Влад разочарован, что Галкин не понимает этого, также уверяя. Что его «Звезды под гипнозом» не побьют рейтинги «Битвы экстрасенсов».
Никита Готский
Новости по теме
Галкин ответил на критический выпад о
Галкин ответил на критический выпад о "Звездах под гипнозом" Харламова

Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова, возмущенного высокими рейтингами программы «Звезды под гипнозом». Резидент Comedy Club назвал новое шоу

Гарик Харламов раскритиковал новое шоу Максима Галкина
Гарик Харламов раскритиковал новое шоу Максима Галкина

Резидент Comedy club Гарик Харламов очень нелестно оценил новое шоу Максима Галкина «Звёзды по гипнозом». Он возмущён, что подобные передачи выходят в эфир.

Участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони раскрыл всю правду о мистическом шоу
Участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони раскрыл всю правду о мистическом шоу

Бывший участник популярной мистической программы «Битва экстрасенсов», а ныне успешный ведущий реалити шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал всю правду о шоу. По

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости