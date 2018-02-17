"Со мной поступили, как с ребенком": Почему Пугачева расплакалась рядом с Крутым?

«Вы наказаны», - ответила Примадонна.

Дыль Лилия

В сети неоднократно обсуждали вопрос относительно непростого характера Аллы Пугачевой. Да и ее коллеги намекали на своеобразный нрав Примадонны. Ранее Бедрос Киркоров в одном из своих интервью сообщил о непростом периоде расставания его сына с Пугачевой, а также эмоциях певицы. Оговорился о нелегком сотрудничестве с Примадонной и Игорь Крутой, который более 20 лет дружит с Аллой Борисовной. Однако не столь легкой оказались сотрудничество и личные отношения с его музой. В частности композитор рассказал о переменчивости настроения певицы.В социальной сети представители общественности не всегда лестно отзывались и о личной встрече с Примадонной. Так, одна из ее подписчиц ответила, что внешне артистка выглядела далеко не так безупречно, как на экране. Ее выход сопровождался «старческим ворчанием», отметила подписчица Пугачевой в Instagram. Многочисленным фанатам Примадонны, которые создали свою группу в социальной сети, удалось получить уникальные кадры, на которых певица плачет рядом с Игорем Крутым. Прокомментировала свои эмоции Пугачева так: «Со мной поступили, как с ребенком». Нарезка видео демонстрирует яркие выходы Примадонны в свет, где она объясняет свое неоднозначное поведение. «Вы наказаны», - иронично ответила Алла Борисовна, указав пальцев на обидчика с толпы журналистов. «Слезы от смеха», «Это завистники, а мы вас любим!!!», «Да простите обидчиков Алла!!! На свете много злых людей!!! Мы Вас любим!», - прокомментировали видео поклонники артистки.Ранее общественность начала обсуждать внешность Пугачевой, которая сбросила лишний вес за рекордно малое количество времени. В сети мгновенно появилась реакция на такое преображение Примадонны. Как сообщил один из экспертов в области косметологии и пластической хирургии, скорее всего, речь идет о резекции желудка, то есть его частичное удаление. Судачили и о ее пластических операциях. И пока подписчики позволяли себе колкие фразы в сторону Примадонны, Алла Борисовна решила ответить своим недоброжелателям в сети: «Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет».