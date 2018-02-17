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| | Настя Рыбка изъявила желание сняться в порно

Настя Рыбка изъявила желание сняться в порно

Вчера, 20:51
Соблазнительница олигархов Настя Рыбка изъявила желание сняться в порно. Ныне она рассматривает предложения продюсеров.

Настя Рыбка изъявила желание сняться в порно

 

Ранее Настя Рыбка оказалась лидером топ-5 поисковых запросов на сайте PornHub, теперь она заявляет о желании сниматься в фильмах для взрослых. По словам девушки, в настоящее время на ресурсе можно увидеть множество всевозможных запросов. По ее мнению, у каждого человека имеется та личность, которую он желает. Она выражает желание сняться в порнофильме и изучает предложения продюсеров, работающих в сфере порноиндустрии.

Ранее российский олигарх Олег Дерипаска подал иск в суд на Настю Рыбку и ее секс-наставника Алекса Лесли за публикацию в Интернете изображений, которые касаются его личной жизни. На снимках можно увидеть девушку в компании бизнесмена на его яхте. Суд принял сторону Дерипаски и издал указ об удалении всех материалов о частной жизни предпринимателя со всех страниц в Сети.
Никита Готский
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