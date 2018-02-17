Дрейк раздал миллион долларов случайным прохожим

Рэп-исполнитель Дрейк выпустил свой новый клип. Кроме того, он раздал миллион долларов обычным прохожим.

Дрейк опубликовал в YouTube очередной видеоклип на композицию God’s Plan. Бюджет клипа составил один миллион долларов, эту же суму денег музыкант отдал клиентам супермаркетов, случайным прохожим, пожертвовал деньги приюту и школе. Дрейк оплатил образование девушке в высшем учебном заведении и подарил своему молодому поклоннику автомобиль. В личном аккаунте в соцсети артист заявил, что этот поступок оказался для него самым важным в жизни.В прошедшем году рэпер попал в первую тройку наиболее высокооплачиваемых исполнителей на планете по версии журнала Forbes. За 2017 год он заработал 94 миллиона долларов. Больше всех отличился в данном показателе Шон Комбс 130 миллионов долларов.