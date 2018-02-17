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| | Игорь Крутой рассказал о непростом характере Аллы Пугачёвой

Игорь Крутой рассказал о непростом характере Аллы Пугачёвой

Вчера, 20:20
Игорь крутой решил просветить поклонников Аллы Пугачёвой. На самом деле от настроения Примадонны зависит всё окружение.

Игорь Крутой рассказал о непростом характере Аллы Пугачёвой

 

Игорь Крутой и Алла Пугачёва уже десятками лет сотрудничают на одной сцене. Игорь Яковлевич написал множество песен для Примадонны. В эту же копилку можно и отнести хит Аллы Борисовны «Любовь, похожая на сон». Но не всё так красочно. Звёзды очень часто ссорятся, из-за инцидентов звёзды долгое время даже не общаются. Игорь Крутой поведал обществу, что характер у Пугачёвой не очень прост и от её настроения зависит всё присутствующее окружение.

Композитор рассказал, что если Алла Борисовна захочет осчастливить свою компанию, то для этого ей понадобятся считанные минуты. Буквально 6 мин 30 сек, как все в округе будут заливаться от хохота, но если настроение будет негативно, то за такое же время произойдет обратное действие,– сказал Крутой на НТВ.

Самый крупный конфликт случился на фестивале «Новая волна». Однажды Примадонна решила создать свой личный фестиваль, но он практически был идентичен «Новой волне». После такой идеи композитор начал всячески подшучивать над Аллой Борисовной.

Игорь Крутой рассказал о непростом характере Аллы Пугачёвой

 

В 2014 конфликт подошел к концу, Алла Пугачёва вернулась на фестиваль Игоря Крутого. Отметим, что в 2017 году Примадонна присутствовала на дне рожденье жены Крутого – Ольги. В тот день певица превзошла саму себя, она пришла в наряде, который совсем не похож на её обычный образ.
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