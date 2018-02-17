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| | Дарья Донцова потеряла грудь из-за рака

Дарья Донцова потеряла грудь из-за рака

Вчера, 20:55
Знаменитая писательница Дарья Донцова недавно перенесла операцию по удалению груди из-за рака четвертой степени.

Дарья Донцова потеряла грудь из-за рака

 

Несколько лет назад у писательницы детективных романов врачи выявили страшную болезнь – рак груди четвертой степени. Донцова не впала в отчаяние, она согласилась на операцию, в ходе которой ей отрезали одну грудь. Теперь писательница чувствует себя превосходно и носит протез, который с виду практически не отличается от настоящей женской груди. Врачи предупредили Дарью, что во избежание возвращения онкологии ей нужно меньше находиться на солнце, не посещать жаркие страны и не ходить в солярий. Теперь Донцова летает на отдых во Францию, так как эта страна ближе всего по климату к России.

В данный момент писательница Дарья Донцова живет вместе со своей семьей за пределами Москвы, так как ей постоянно нужен свежий воздух. В 2012 году будучи уже онкологически больной Донцова написала книгу «Я очень хочу жить. Мой личный опыт», в которой рассказала своим читателям о своей борьбе со страшной болезнью.
Пелагея Лебединская
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