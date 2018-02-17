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| | "Раскидала": Кирилла "руки-базуки" избила девушка

"Раскидала": Кирилла "руки-базуки" избила девушка

Вчера, 19:44
На своей странице в Instagram Кирилл Терешин, или как его называют в сети «руки-базуки», решил привлечь внимание к своей персоне шуточным снимком. На фото он инсценировал борьбу с девушкой-качком, которая разбросала двух парней, одним из которых оказался сам Кирилл Терешин. Снимок «руки-базуки» подписал весьма лаконично и содержательно: «Раскидала». Публикация для комментариев закрыта.

"Раскидала": Кирилла "руки-базуки" избила девушка

 

Примечательно, что в социальных сетях существует немало фейковых страниц Терешина, потому нередко информацию, связанную с знаменитостью в сети, называют недостоверной. Ранее Кирилл «руки-базуки» начал привлекать внимание не только объемами своих якобы мышц, но и внешними «преображениями». Однако татуаж бровей, желтые волосы и накрашенные губы сыграли злую шутку и без того с небезупречной репутацией Терешина. Так, злые языки начали поговаривать, что у «рук-базук» нетрадиционная сексуальная ориентация. Сам же обладатель синтоловых мышц сообщил, что у него классические предпочтения в выборе партнера. Более того, даже внешние преобразования не помешали ему быть популярным среди девушек, добавил Терешин.

Судя по последним публикациям в Instagram, Кирилл «руки-базуки» решил сменить свой имидж, вернувшись к более естественным цветам волос, бровей и макияжа. Однако это не помешало критикам отказаться от обвинений в сторону фрика, как его назвали антифанаты, в нетрадиционных сексуальных предпочтениях. «У парня звездная болезнь. Дай бог долгих лет жизни. Хорошо если ум придёт с сединой, а бывает и не приходит», - прокомментировали один из снимков Терешина, на котором он позирует со своим парикмахером и лаконичной подписью «Постригли».

Ранее в сети активно обсуждали информацию о «ногах-базуках» господина Терешина. Мышцы неестественного происхождения появились у качка и на ногах. Как сообщил сам Терешин, на данный момент он испытывает боли в ногах. Хирургическое вмешательство проделали в прошлом месяце, но проблемы со здоровьем у качка наблюдаются и до сегодняшнего дня. И хотя общественность и его «друзья по несчастью» предупреждают знаменитость в сети об опасностях, которые сулят ему в данном случае, сам Терешин продолжает экспериментировать со своим телом.
Дыль Лилия
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