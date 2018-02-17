Игорь Матвиенко примет участие в программе «Сегодня вечером»

В рамках передачи яркие звезды российской эстрады, популярность которым принесли именно песни, написанные Матвиенко, выразят свою благодарность и уважение композитору. Ведущими данной программы, транслируемой на Первом канале, являются Максим Галкин и Юлия Меньшова.

Пойда Анна

В последнее время Игорь Матвиенко стал редко появляться на «голубом экране», предпочитая уединение и тишину, однако он не смог отказать редакторам «Сегодня вечером», которые пообещали ему огромное количество позитивных и приятных эмоций.Последние композитору должны доставить исполнители его песен, которые быстро превращаются в любимые народом хиты. В числе приглашенных значатся группы «Любэ», «Фабрика», «Иванушки International» и «Город 312», а также такие звезды как Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев.