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| | Игорь Матвиенко примет участие в программе «Сегодня вечером»

Игорь Матвиенко примет участие в программе «Сегодня вечером»

Вчера, 21:04
В рамках передачи яркие звезды российской эстрады, популярность которым принесли именно песни, написанные Матвиенко, выразят свою благодарность и уважение композитору.   Ведущими данной программы, транслируемой на Первом канале, являются Максим Галкин и Юлия Меньшова.

Игорь Матвиенко примет участие в программе «Сегодня вечером»

 

В последнее время Игорь Матвиенко стал редко появляться на «голубом экране», предпочитая уединение и тишину, однако он не смог отказать редакторам «Сегодня вечером», которые пообещали ему огромное количество позитивных и приятных эмоций.

Последние композитору должны доставить исполнители его песен, которые быстро превращаются в любимые народом хиты. В числе приглашенных значатся группы «Любэ», «Фабрика», «Иванушки International» и «Город 312», а также такие звезды как Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев.
Пойда Анна
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