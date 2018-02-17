Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце

Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками своим шоком от увиденного в парке «Никола-Ленивец», что в Калужской области. Комик был поражён древностью людей.

В своём блоге Галкин поделился фото с места событий, хотя сам он там и не находился, а всего лишь наблюдал за действом через социальные сети. Там по случаю Масленицы сожгли католический костёл из соломы высотой в 30 метров. Арт-объект был уничтожен по соглашению автора, который был только «за». Максим, как и тысячи россиян, потерялись в догадках, что это и как это разрешили. «Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже», - пишет он.Поклонники юмориста разделили с ним недоумение и признались, что люди ушли далеко в древность и ощущают себя полностью безнаказанными. «Связи между языческим обрядом и православием нет никакой, но это недопустимо», «Позор», «На шабаш похоже и зрелище жутковатое», «Могу себе представить, если бы в Европе что-то подобное сделали - сожгли бы похожее на православный храм, то бомбили бы уже как минимум Захарова с Лавровым», - возмущаются пользователи. Следует отметить, что поддерживающих сожжение не было.