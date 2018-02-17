Иван Ургант сделал тату с Мартиросяном в честь его дня рождения

Иван Ургант оригинальным способом поздравил своего коллегу Гарика Мартиросяна с праздником. Ведущий набил татуировку с именем звезды Comedy Club в честь его дня рождения.

В необычной манере для многих, Иван решил поздравить товарища, он выполнил тату на руке в виде сердца, где в центре композиции находится имя именинника. Дело в том, что Гарик Мартиросян родился 14 февраля на день Святого Валентина. По такому поводу Иван Ургант решил опубликовать свою фотографию на страничке Instagram, где на плече мелькает эта забавная татуировка, она на самом деле не натуральная. Подписчики хорошо приняли такой вид поздравления в стиле фотошопа. Резиденту Comedy Club исполнилось 44 года.

Работа понравилась не только поклонникам, но и самому виновнику торжества. А вот больше всего фотоснимок произвёл впечатление на жену Мартиросяна – Жанну. Супруга сразу же сделала репост такой шуточной идеи. Ходят слухи, что Жанна беременна, но этот факт сами звёзды не оглашают.Подписчики Ивана пожелали имениннику море здоровья, безграничного счастья, успехов в творчестве и только позитивных нот в жизни. За считанные часы запись набрала множество комментариев и отметок «Нравится».