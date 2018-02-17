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| | Полуголая Татьяна Котова призвала фанатов делиться чувствами в зимний период

Полуголая Татьяна Котова призвала фанатов делиться чувствами в зимний период

Вчера, 19:04
Экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова поместила в своем Instagram новое «горячее» фото, на котором она запечатлена полуголой. Подпись под фотоснимком блондинки содержит призыв: делиться своими чувствами в зимние холода.

Полуголая Татьяна Котова призвала фанатов делиться чувствами в зимний период

 

На опубликованном в сети фото сексапильная блондинка позирует полуобнаженной перед объективом в белом кружевном белье и легкой белой рубашке. Девушка поделилась своими мыслями по поводу того, что очень многие россияне больше времени проводят дома в зимние дни. Поэтому Татьяна Котова советует фанатам делиться своими светлыми чувствами и проводить время со своими любимыми и друзьями. Певица призвала фолловеров больше думать о любви, способной согревать в любых ситуациях.

Полуголая Татьяна Котова призвала фанатов делиться чувствами в зимний период

 

Почитатели Татьяны Котовой оценили обращение и эротический образ звезды по достоинству. В своих комментариях многие признались, что у экс-солистки "ВИА Гра" шикарная фигура и предложили стать моделью для рекламы нижнего белья. Всего за один час публикация поп-звезды набрала больше 20 000 отметок «Нравиться» и множество изумленных комментов.
Татьяна Преображенская
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