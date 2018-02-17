Бузова VS "Ъ": Ольгу Бузову упрекли в незнании русского языка

Ольга Бузова на своей странице в Instagram рассказала, что приняла участие в фотосессии для международного журнала. Подписчики заметили, что певица не знает, как пишется слово «съёмка», несмотря на 2 высших образования и владение в совершенство тремя языками.

Вещий Олег

«Сегодня у меня была сьемка для международного журнала. Пока не могу показать образы, но будет очень ярко и стильно», - написала Бузова в своём блоге. Подписчики упрекнули девушку, что она неграмотная и не может даже написать нормально слово «съёмка», позабыв о твёрдом знаке. «У тебя два высших, владение языками, а делаешь такие глупые ошибки», - написал одна из подписчиц. У Бузовой есть диплом от Британского посольства. Он свидетельствует, что певица в совершенстве владеет английским языком.Кроме того, она хорошо разговаривает на литовском и немецком. Иностранные языки Бузова учит с 3-х лет. Ранее её неоднократно критиковали за неграмотность и слабые знания в школьной программе. На передаче «Вечерний Ургант» Бузова продемонстрировала пробелы в знании географии. Напомним, что девушка окончила факультет географии Петербургского государственного университета и с серебряной медалью выпустилась со школы.