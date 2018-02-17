«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | Бузова VS "Ъ": Ольгу Бузову упрекли в незнании русского языка

Бузова VS "Ъ": Ольгу Бузову упрекли в незнании русского языка

Вчера, 18:28
Ольга Бузова на своей странице в Instagram рассказала, что приняла участие в фотосессии для международного журнала. Подписчики заметили, что певица не знает, как пишется слово «съёмка», несмотря на 2 высших образования и владение в совершенство тремя языками.

Бузова VS "Ъ": Ольгу Бузову упрекли в незнании русского языка

 

«Сегодня у меня была сьемка для международного журнала. Пока не могу показать образы, но будет очень ярко и стильно», - написала Бузова в своём блоге. Подписчики упрекнули девушку, что она неграмотная и не может даже написать нормально слово «съёмка», позабыв о твёрдом знаке. «У тебя два высших, владение языками, а делаешь такие глупые ошибки», - написал одна из подписчиц. У Бузовой есть диплом от Британского посольства. Он свидетельствует, что певица в совершенстве владеет английским языком.

Кроме того, она хорошо разговаривает на литовском и немецком. Иностранные языки Бузова учит с 3-х лет. Ранее её неоднократно критиковали за неграмотность и слабые знания в школьной программе. На передаче «Вечерний Ургант» Бузова продемонстрировала пробелы в знании географии. Напомним, что девушка окончила факультет географии Петербургского государственного университета и с серебряной медалью выпустилась со школы.
Вещий Олег
Новости по теме
Бузова рассказала, что трудится без выходных
Бузова рассказала, что трудится без выходных

В новой публикации в Instagram певица Ольга Бузова пожаловалась, что работает без выходных. Подписчики посоветовали ей отдохнуть.

Ольга Бузова рассказала об унижениях и победах этого года
Ольга Бузова рассказала об унижениях и победах этого года

Певица и шоу-вумен Ольга Бузова рассказала, что этот год был богат на победы и унижения. Об этом она написала в своём Instagram.

Ольга Бузова рассказала, где отметит Пасху
Ольга Бузова рассказала, где отметит Пасху

Популярная российская телеведущая, дизайнер, модель, а с недавнего времени и певица Ольга Бузова поздравила всех со светлым праздником Пасхи и рассказала, где

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости