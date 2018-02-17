Детский блоггер Марьяна Ро рассказала, как "поела говна"

Марьяна поделилась впечатлениями касательно очередной помады, которой она обмазала свои губы. Судя по всему, девушке новинка совсем не пришлась по душе, потому как вкус помады она сравнила с калом. Тем не менее, ролик, снятый по данному поводу, она подписала следующими словами: «Красота внутри нас».
Подписчики Марьяны с юмором отреагировали нам откровения блогера. Они дружно смеются с ее эксперимента, о чем и написали под видеороликом. Некоторые даже пожелали Марьяне приятного аппетита после ее пробы. Через три часа после публикации кадр набрал более 357 тысяч лайков и большое количество комментариев фолловеров.