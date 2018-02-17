Экс-участница "Дом-2" Марина Черкасова показала откровенный снимок

Бывшая участница «Дом-2» из Ростова Марина Черкасова показала свою сексуальную фигуру. Она выложила в Сеть откровенный снимок со своим участием.

Никита Готский

Марина пожелала похвалиться своей сочной фигурой после продолжительных тренировок в тренажерном зале. Она надела бардовое романтическое нижнее белье, которое в полной мере дает возможность оценить все прелести тела Черкасовой. По ее словам, после фитнеса она теряет свои силы, и теперь каждое движение причиняет ей боль.Также она пожаловалась на возникшие проблемы с памятью, которые мешают ей решать повседневные дела. Марина просит поклонников порекомендовать ей стоящие сиропы или витамины для улучшения когнитивных особенностей мозга. Фанаты проигнорировали такую просьбу звезды, уделив свое внимание ее фигуре.