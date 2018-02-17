«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | Экс-участница "Дом-2" Марина Черкасова показала откровенный снимок

Экс-участница "Дом-2" Марина Черкасова показала откровенный снимок

Вчера, 18:08
Бывшая участница «Дом-2» из Ростова Марина Черкасова показала свою сексуальную фигуру. Она выложила в Сеть откровенный снимок со своим участием.

Экс-участница "Дом-2" Марина Черкасова показала откровенный снимок

 

Марина пожелала похвалиться своей сочной фигурой после продолжительных тренировок в тренажерном зале. Она надела бардовое романтическое нижнее белье, которое в полной мере дает возможность оценить все прелести тела Черкасовой. По ее словам, после фитнеса она теряет свои силы, и теперь каждое движение причиняет ей боль.

Также она пожаловалась на возникшие проблемы с памятью, которые мешают ей решать повседневные дела. Марина просит поклонников порекомендовать ей стоящие сиропы или витамины для улучшения когнитивных особенностей мозга. Фанаты проигнорировали такую просьбу звезды, уделив свое внимание ее фигуре.
Никита Готский
Новости по теме
Марина Мексика подумывает свести тату в обмен на деньги
Марина Мексика подумывает свести тату в обмен на деньги

Экс-участница "Дома-2", уроженка Ростова Марина Черкасова, более знаменитая как Марина Мексика подумывает свести тату с руки в обмен на три миллиона.

Александр Задойнов и Марина Черкасова вместе покинули проект «Дом-2»
Александр Задойнов и Марина Черкасова вместе покинули проект «Дом-2»

Александр Задойнов со своей возлюбленной Мариной Черкасовой покинули шоу «Дом-2». Теперь они выбирают город, в котором будут совместно проживать.

Недавно родившая Марина Ким показала сексуальную фигуру
Недавно родившая Марина Ким показала сексуальную фигуру

Сегодня 33-летняя телеведущая Марина Ким выложила на своей странице в Instagram фотографию в купальнике. Ранее у звезды были роды.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости