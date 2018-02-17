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| | Снежки или дозор: Хилькевич показала дочь в снежном домике

Снежки или дозор: Хилькевич показала дочь в снежном домике

Вчера, 17:50
Анна Хилькевич опубликовала новую фотографию, на которой вместе с дочерью позирует в снежном домике.

Снежки или дозор: Хилькевич показала дочь в снежном домике

 

На своей странице в Instagram Анна Хилькевич опубликовала новый снимок, который умилил поклонников знаменитости. На фото Анна вместе с дочерью Арианной позируют возле домика, сделанного из снега. Глядя на фото, можно предположить, что Хилькевич стоит в дозоре, так как подняла руку к глазам и вглядывается вдаль. Саму фотографию Анна подписала, что в любом месте найдет место для съемок.

 

Поклонники написали много хороших комментариев, в которых написали, что Хилькевич на любой фотографии выглядит замечательно. Также они написали, что Анна вместе с дочерью смотрятся просто великолепно. За 20 минут фотография набрала больше 28 тысяч отметок «нравится».

Недавно Анна Хилькевич разместила на своей странице фотографию, на которой предстала перед поклонниками в образе животного. Этот снимок набрал почти 100 тысяч лайков.
Анна Котова
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