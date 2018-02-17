Рустам Солнцев сильно обеспокоил внешним видом поклонников

Рустам Солнцев является самым известным склочником России, он не пропускает ни одного скандала в шоу-бизнесе и тут же его комментирует. Многие считают, что это занятие он себе выбрал ради пиара. Недавно Рустам выложил в Instagram свой снимок, который обескуражил многих поклонников. Некоторые подписчики не узнали своего кумира. На фотографии Рустам выглядит очень уставшим и постаревшим, некоторые поклонники даже предположили о возможной болезни своего звездного кумира. Также стало известно, что Солнцев прибегал к услугам пластических хирургов. Он сознался своим поклонникам, что делал две пластические операции на носу.
Недовно Рустам Солнцев похоронил своего родного брата Ярослава, смерть которого очень тяжело перенес. Видимо, это страшное событие и повлияло очень сильно на внешность звезды.