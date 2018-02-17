Рустам Солнцев сильно обеспокоил внешним видом поклонников

Участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев выставил в социальную сеть Instagram свое новое фото, которое обеспокоило поклонников. Некоторые даже начали подозревать, что Рустам чем-то серьезно болен.

Пелагея Лебединская

Рустам Солнцев является самым известным склочником России, он не пропускает ни одного скандала в шоу-бизнесе и тут же его комментирует. Многие считают, что это занятие он себе выбрал ради пиара. Недавно Рустам выложил в Instagram свой снимок, который обескуражил многих поклонников. Некоторые подписчики не узнали своего кумира. На фотографии Рустам выглядит очень уставшим и постаревшим, некоторые поклонники даже предположили о возможной болезни своего звездного кумира. Также стало известно, что Солнцев прибегал к услугам пластических хирургов. Он сознался своим поклонникам, что делал две пластические операции на носу.Недовно Рустам Солнцев похоронил своего родного брата Ярослава, смерть которого очень тяжело перенес. Видимо, это страшное событие и повлияло очень сильно на внешность звезды.