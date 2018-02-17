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| | "А на что ты еще способен?": Сергей Лазарев показал фото 20-летней давности

"А на что ты еще способен?": Сергей Лазарев показал фото 20-летней давности

Сегодня, 17:17
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев показал снимок 20-летней давности, где ему всего 13 лет. В новом посте он философски рассуждает о жизни.

"А на что ты еще способен?": Сергей Лазарев показал фото 20-летней давности

 

Сергей Лазарев обнародовал изображение, где певцу всего 13 лет, он является участником итальянского конкурса «Браво Брависсимо». Музыкант нее ограничился коротким комментарием, отметив, что вся жизнь человека является вечным конкурсом, состязанием и испытанием на силу и прочность. По мнению артиста жизнь спрашивает у человека: что он может еще показать, на что он способен ради достижения собственных целей. При этом Лазарев замечает, что и так ценит все происходящее с ним, но пишет о будущих начинаниях «впереди еще много задуманного». Никогда не забывая своих поклонников, он интересуется у них, остаются ли они с ним.

Подписчики не прошли равнодушно мимо такого поста музыканта. Они уверили его в преданности и желании идти дальше вместе с ним. Спустя более 13 минут после публикации философский пост Сергея Лазарева набрал 7,1 тысяч лайков и множество комментариев.
Никита Готский
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