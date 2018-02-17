«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | Муж Ольги Рапунцель просматривает ее интимные видео, сделанные не для него

Муж Ольги Рапунцель просматривает ее интимные видео, сделанные не для него

Сегодня, 17:01
Дмитрий Дмитренко просматривает интимные видео своей жены с веб-чата, в которых в прошлом общалась девушка с незнакомцами.

Муж Ольги Рапунцель просматривает ее интимные видео, сделанные не для него

 

Ольга Рапунцель всеми возможными способами пытается оправдать своего мужа, дабы скрыть ото всех его измену. Ольга даже придумала историю про своего мужа, в которой Дмитрий не изменяет ей, а рассматривает периодически эротические ролики с участием Рапунцель из ее далекого прошлого. Она утверждает, что его не интересуют другие женщины, когда у него есть она и будущий ребенок в ее чреве. Девушка всеми силами пытается сохранить репутацию своего мужа, но у нее это плохо получается. Он продолжает вести себя непристойно, постоянно дерется и ругается с использованием нецензурных слов.

Молодая пара Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко недавно были исключены из вип-дома, там теперь заселились Алёна Савкина и Илья Яббаров, и в данный момент подыскивают себе жилье в Москве.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Ольга Рапунцель не торопится прощать «загулявшего» супруга
Ольга Рапунцель не торопится прощать «загулявшего» супруга

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель не торопится прощать своего «загулявшего» супруга Дмитрия Дмитренко, о чем сообщают СМИ. Согласно последним сведениям,

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых

Супруги Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, участники "Дома-2", побывали на рождественском шоу братьев Сафроновых. Пост об этом появился в Instagram.

«Дом-2»: Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко
«Дом-2»: Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель прокомментировала информацию о том, что Дмитрий Дмитренко неоднократно изменял своей беременной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости