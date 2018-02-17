Муж Ольги Рапунцель просматривает ее интимные видео, сделанные не для него

Дмитрий Дмитренко просматривает интимные видео своей жены с веб-чата, в которых в прошлом общалась девушка с незнакомцами.

Пелагея Лебединская

Ольга Рапунцель всеми возможными способами пытается оправдать своего мужа, дабы скрыть ото всех его измену. Ольга даже придумала историю про своего мужа, в которой Дмитрий не изменяет ей, а рассматривает периодически эротические ролики с участием Рапунцель из ее далекого прошлого. Она утверждает, что его не интересуют другие женщины, когда у него есть она и будущий ребенок в ее чреве. Девушка всеми силами пытается сохранить репутацию своего мужа, но у нее это плохо получается. Он продолжает вести себя непристойно, постоянно дерется и ругается с использованием нецензурных слов.Молодая пара Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко недавно были исключены из вип-дома, там теперь заселились Алёна Савкина и Илья Яббаров, и в данный момент подыскивают себе жилье в Москве.