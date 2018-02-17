«Петь умеет, но голос раздражает»: Попытка Филиппа Киркорова пропиарить клип Валерии провалилась

На днях певица Валерия порадовала поклонников новым клипом на песню «Ничего личного». Проникшись идеей видео, Филипп Киркоров разместил работу звезды в своём аккаунте, однако это имело совсем не тот эффект, которого ожидал поп-король.





Филипп Киркоров решил поделиться со своими поклонниками новой видео работой коллеги по эстрадному цеху певицы Валерии. Подписав клип, как «ничего личного, но песня и ролик действительно классные» певец хотел поддержать звёздную подругу и порадоваться за её очередной успех у поклонников. Однако данная акция своеобразного дружеского пиара произвела абсолютно противоположный эффект. Филипп Киркоров решил поделиться со своими поклонниками новой видео работой коллеги по эстрадному цеху певицы Валерии. Подписав клип, как «ничего личного, но песня и ролик действительно классные» певец хотел поддержать звёздную подругу и порадоваться за её очередной успех у поклонников. Однако данная акция своеобразного дружеского пиара произвела абсолютно противоположный эффект.





Посетители страницы поп-короля довольно странно отреагировали на новую работу Валерии. В большей своей степени просмотревшие «Ничего личного» раскритиковали певицу. Были и такие, что даже удивлялись тому, что песню слушать просто не возможно и подкрепляли своё удивление комментарием в стиле «петь умеет, но голос раздражает, наверное, возраст». Иные вообще удивлялись, зачем Филиппу Киркорову пиарить Валерию, а не заниматься своими делами.





Ранее жена Иосифа Пригожина уже подвергалась нападкам со стороны поклонников Киркорова. На фото с Дублина, где артист запечатлён в обнимку с Валерией и Ириной Дубцовой, пользователи отметили, что «Валерия стареет на глазах и худоба ей совсем не идёт».





На защиту артиста поднялись ярые поклонники его таланта и ответили обидчикам, что «Филипп самый искренний и чувствительный мужчина на свете и при этом очень добрый» и если ему что-то нравиться, он этим делиться, а не старается пропиарить коллегу по сцене.





Интересно, что на странице Валерии в соцсети новая видео работа вызвала шквал похвалы и множество лайков. Поклонники отметили, что в последнее время звезда их просто «балует большим количеством новых работ». Единственным недочётом почитатели таланта артистки посчитали отсутствие в кадре самого Иосифа Пригожина, предположив, что его персона вместо главного героя завершила бы идеальный образ работы. Интересно, что на странице Валерии в соцсети новая видео работа вызвала шквал похвалы и множество лайков. Поклонники отметили, что в последнее время звезда их просто «балует большим количеством новых работ». Единственным недочётом почитатели таланта артистки посчитали отсутствие в кадре самого Иосифа Пригожина, предположив, что его персона вместо главного героя завершила бы идеальный образ работы.



