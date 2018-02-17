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| | «Петь умеет, но голос раздражает»: Попытка Филиппа Киркорова пропиарить клип Валерии провалилась

«Петь умеет, но голос раздражает»: Попытка Филиппа Киркорова пропиарить клип Валерии провалилась

Сегодня, 16:47
На днях певица Валерия порадовала поклонников новым клипом на песню «Ничего личного». Проникшись идеей видео, Филипп Киркоров разместил работу звезды в своём аккаунте, однако это имело совсем не тот эффект, которого ожидал поп-король. 

«Петь умеет, но голос раздражает»: Попытка Филиппа Киркорова пропиарить клип Валерии провалилась

 

Филипп Киркоров решил поделиться со своими поклонниками новой видео работой коллеги по эстрадному цеху певицы Валерии. Подписав клип, как «ничего личного, но песня и ролик действительно классные» певец хотел поддержать звёздную подругу и порадоваться за её очередной успех у поклонников. Однако данная акция своеобразного дружеского пиара произвела абсолютно противоположный эффект. 

Посетители страницы поп-короля довольно странно отреагировали на новую работу Валерии. В большей своей степени просмотревшие «Ничего личного» раскритиковали певицу. Были и такие, что даже удивлялись тому, что песню слушать просто не возможно и подкрепляли своё удивление комментарием в стиле «петь умеет, но голос раздражает, наверное, возраст». Иные вообще удивлялись, зачем Филиппу Киркорову пиарить Валерию, а не заниматься своими делами. 

Ранее жена Иосифа Пригожина уже подвергалась нападкам со стороны поклонников Киркорова. На фото с Дублина, где артист запечатлён в обнимку с Валерией и Ириной Дубцовой, пользователи отметили, что «Валерия стареет на глазах и худоба ей совсем не идёт». 

На защиту артиста поднялись ярые поклонники его таланта и ответили обидчикам, что «Филипп самый искренний и чувствительный мужчина на свете и при этом очень добрый» и если ему что-то нравиться, он этим делиться, а не старается пропиарить коллегу по сцене. 

«Петь умеет, но голос раздражает»: Попытка Филиппа Киркорова пропиарить клип Валерии провалилась

 

Интересно, что на странице Валерии в соцсети новая видео работа вызвала шквал похвалы и множество лайков. Поклонники отметили, что в последнее время звезда их просто «балует большим количеством новых работ». Единственным недочётом почитатели таланта артистки посчитали отсутствие в кадре самого Иосифа Пригожина, предположив, что его персона вместо главного героя завершила бы идеальный образ работы. 

Валерия не первый человек, кого Филипп Киркоров пиарит «по доброте душевной». Недавно в новостной ленте певца появилась презентация на песенную новинку от Кристины Орбакайте. Друг и «бывший родственник» дочери Примадонны отметил работу под название «Форсаж» как «классную и очень долгожданную».

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