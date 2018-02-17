Участница «Дом-2» обнажилась на морозе, чтобы бросить жениха

Новая участница проекта «Дом-2» на площадке обнажила верхнюю часть тела, чтобы разорвать свои отношения со своим женихом Алексеем.









ККарина пришла на проект «Дом-2» для того, чтобы найти себе вторую половинку, а все отношения которые были до участия оставить в прошлом.

Пелагея Лебединская

В проекте «Дом-2» каждый раз что-то происходит: кто-то с романтикой предлагает встречаться друг другу, кто-то со скандалами и драками разрывает любовные отношения. В этот же раз участница Карина придумала новый метод, как можно расстаться со своим бой-френдом. Во время сбора участников проекта на площади перед костром, девушка обнажила свою грудь перед всеми и огласила разрыв отношений со своим женихом. Видимо таким вот способом она пыталась поднять свой рейтинг или доказать всем, что готова к новым знакомствам и отношениям.