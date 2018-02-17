Участница «Дом-2» обнажилась на морозе, чтобы бросить жениха

В проекте «Дом-2» каждый раз что-то происходит: кто-то с романтикой предлагает встречаться друг другу, кто-то со скандалами и драками разрывает любовные отношения. В этот же раз участница Карина придумала новый метод, как можно расстаться со своим бой-френдом. Во время сбора участников проекта на площади перед костром, девушка обнажила свою грудь перед всеми и огласила разрыв отношений со своим женихом. Видимо таким вот способом она пыталась поднять свой рейтинг или доказать всем, что готова к новым знакомствам и отношениям.