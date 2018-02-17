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| | Шэрон Стоун показала своё тело в нижнем белье миллионам поклонников

Шэрон Стоун показала своё тело в нижнем белье миллионам поклонников

Сегодня, 16:58
Голливудская актриса Шэрон Стоун в свои почти шестьдесят лет решила показать, что она выглядит не хуже современных молодых звёзд шоу-бизнеса. Она снялась в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair. Поклонники могут убедиться в идеальном состоянии её фигуры и тела в целом.

Шэрон Стоун показала своё тело в нижнем белье миллионам поклонников

 

Показав свои идеальные формы в кружевном белье, актриса в почётном возрасте выглядит божественно и сногсшибательно. Фотоснимки уже опубликованы на странице Шэрон Стоун в социальной сети Instagram, и набрали около полсотни отметок и положительных отзывов.

Женщины мечтают быть в таком возрасте хоть немного похожими на неё. Фолловеры надеются, что в скором времени она раскроет все секреты своей молодости. Поклонники не прекращают восхищаться этой превосходной звездой экрана – Шэрон Стоун. Даже после перенесённого семнадцать лет назад инсульта, знаменитость остается эталоном молодости и красоты для своих поклонников.
Дарья Пышняк
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