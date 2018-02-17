Шэрон Стоун показала своё тело в нижнем белье миллионам поклонников

Показав свои идеальные формы в кружевном белье, актриса в почётном возрасте выглядит божественно и сногсшибательно. Фотоснимки уже опубликованы на странице Шэрон Стоун в социальной сети Instagram, и набрали около полсотни отметок и положительных отзывов.
Женщины мечтают быть в таком возрасте хоть немного похожими на неё. Фолловеры надеются, что в скором времени она раскроет все секреты своей молодости. Поклонники не прекращают восхищаться этой превосходной звездой экрана – Шэрон Стоун. Даже после перенесённого семнадцать лет назад инсульта, знаменитость остается эталоном молодости и красоты для своих поклонников.