Шэрон Стоун показала своё тело в нижнем белье миллионам поклонников

Голливудская актриса Шэрон Стоун в свои почти шестьдесят лет решила показать, что она выглядит не хуже современных молодых звёзд шоу-бизнеса. Она снялась в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair. Поклонники могут убедиться в идеальном состоянии её фигуры и тела в целом.

Дарья Пышняк

Показав свои идеальные формы в кружевном белье, актриса в почётном возрасте выглядит божественно и сногсшибательно. Фотоснимки уже опубликованы на странице Шэрон Стоун в социальной сети Instagram, и набрали около полсотни отметок и положительных отзывов.Женщины мечтают быть в таком возрасте хоть немного похожими на неё. Фолловеры надеются, что в скором времени она раскроет все секреты своей молодости. Поклонники не прекращают восхищаться этой превосходной звездой экрана – Шэрон Стоун. Даже после перенесённого семнадцать лет назад инсульта, знаменитость остается эталоном молодости и красоты для своих поклонников.