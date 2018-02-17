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| | Алена Водонаева в Барселоне после похода по секс-шопу выбирает булки

Алена Водонаева в Барселоне после похода по секс-шопу выбирает булки

Сегодня, 16:29
В данный момент Алена Водонаева находится в Барселоне. Она постоянно делится со своими поклонниками новыми снимками. Недавно она разместила одно из свежих фото, на котором стоит рядом с булочной.

Алена Водонаева в Барселоне после похода по секс-шопу выбирает булки

 

На новой публикации Алену просто не узнать. Она стоит рядом с булочной, которая находится прямо напротив пятизвездочного отеля, в котором живет знаменитость. Для этого снимка Алена решила надеть платье с цветочным орнаментом, черный берет и черные кожаные перчатки до локтя. Однако не это удивило подписчиков знаменитости, а то, что она в руках держит несколько батонов.

 

Поклонников поразила фотография, они не стали скрывать и сообщили Водонаевой в комментариях. Они написали, что Алена постоянно выглядит прекрасно и стильно. Также написали, что, даже выходя за хлебом, она остается элегантной молодой особой. Однако были и те, которые заметили, что к такому образу совсем не подходят перчатки, так как образ напоминает наряд их 50-х.

Напоминаем, что некоторое время назад Алена Водонаева разместила на своей странице в интернете фотографии, на которых показала своим поклонникам самые любимые ювелирные украшения, которые она носит чаще остальных. А до этого похвасталась обновками из секс-шопа, расположенного в Барселоне.
Анна Котова
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