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| | Харламов продолжает ругаться с Галкиным

Харламов продолжает ругаться с Галкиным

Сегодня, 16:27
Известный российский юморист Гарик Харламов продолжает свою дискуссию с телеведущим Максимом Галкиным, который стал лицом нового шоу «Звёзды под гипнозом». В своём микроблоге в сети Instagram Харламов раскритиковал новый проект с Максимом Галкиным.

Харламов продолжает ругаться с Галкиным

 

В официальном Instagram-аккаунте Гарика Харламова появилось изображение, на котором запечатлён отрывок из интервью Галкина, опубликованного на одном из интернет-ресурсов. В интервью Галкин заявил о том, что негативный отзыв Харламова о его программе является результатом утраты зрителей шоу Comedy Club, которые предпочли повышать рейтинги передачи «Звёзды под гипнозом», выходящей в эфир в то же время. В описании своей публикации Гарик Харламов заметил, что рейтинги у комедийной передачи, которую он представляет на канале ТНТ, никуда не пропадали, а остались на прежнем уровне.

 

Также юморист отметил, что он не переходил на личности, в отличие от Галкина, который упомянул его «тонкую душевную организацию». Заметим, Харламов пояснил Галкину, который упрекнул его смехотворностью «Битвой экстрасенсов», что данная передача является таким же низкосортным продуктом, что и его программа.
Александр Вест
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