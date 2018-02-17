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| | Пэрис Хилтон выложила в Сеть милое поздравление с 37-летием

Пэрис Хилтон выложила в Сеть милое поздравление с 37-летием

Сегодня, 16:21
Королева гламура Пэрис Хилтон отмечает 37 годовщину со дня своего рождения. Наследница отельной империи уже получила по-настоящему гламурное поздравление и даже выложила его в Сеть.

Пэрис Хилтон выложила в Сеть милое поздравление с 37-летием

 

На фотографии красуется надпись, выполненная из воздушных шариков «С днем рождения, Пэрис». Под гигантскими шариковыми буквами скромно устроился белый игрушечный зайка с цветами и шампанским. Селебрити очень растрогало поздравление, и она решила обсудить его с поклонниками в Instagram.

Пэрис Хилтон выложила в Сеть милое поздравление с 37-летием

 

Подписчики очень тепло восприняли этот пост и принялись поздравлять свою любимицу с очередными именинами. Ее величали королевой вечеринок, богиней и желали всегда оставаться такой же стильной, женственной и сексуальной. Очень немногие поверили, что Хилтон действительно празднует 37-летие, ведь выглядит она очень молодо. Девушка скоро выходит замуж за мужчину, младше ее на пять лет. Избранником блондинки стал актер и модель Крис Зилка. Они уже давно встречаются, и, наконец, решили узаконить отношения. Крис сделал предложение Пэрис на горнолыжном курорте. Хилтон с радостью приняла предложение и прилагающееся к нему кольцо с бриллиантом за два миллиона долларов.
Дарья Светозарова
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