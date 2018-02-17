Ольга Бузова показала утреннее опухшее лицо без макияжа

Российская телеведущая Ольга Бузова решила показать пользователям социальных сетей своё истинное лицо. Утреннее лицо певицы без макияжа выглядит опухшим и воспалённым.

Дарья Пышняк

Следствие такого состояния лица исполнительницы может быть насыщенный график концертов и съёмок. Девушка не успевает отдохнуть между ними. Поэтому состояние её отёкших губ и опухших век имеет нездоровый и непривлекательный вид.Чтобы исправить ситуацию, звезда пользуется патчами - накладками под глаза, чтобы уменьшить их опухлость. С фото в социальной сети можно заметить, что Ольга Бузова недавно сделала свои губы более упругими. Возможно, это и вызвало отёчность всего лица. Во всяком случае, поклонники телеведущей любят её и такой: сонной, опухшей и без макияжа.