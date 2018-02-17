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| | Ольга Бузова удивила поклонников кукольным образом

Ольга Бузова удивила поклонников кукольным образом

Сегодня, 16:15
Певица Ольга Бузова не устает эпатировать фанатов и примерять на себя новые образы. На концерте в Смоленске исполнительница предстала перед зрителями в образе куклы, которого смогла добиться благодаря красному бархатному платью и яркому макияжу.

Ольга Бузова удивила поклонников кукольным образом

 

Фанаты не оценили новый лук кумира и сразу начали критиковать артистку за искусственность. Несмотря на то, что девушка выглядела очень элегантно, на нее набросились за недостаток естественности.

Ольга Бузова удивила поклонников кукольным образом

 

Один из снимков «кукольной» теледивы попал в соцсети. Фолловеры тут же заключили, что у ведущей «Дома-2» губы день ото дня становятся все больше и больше. До этого, косметолог Ольги из Чебоксар рассказала, кому и чему Бузова обязана своей внешностью. Оказалось, что над личиком певицы пришлось серьезно попотеть пластическим хирургам. Артистка решила не мириться с тем, что дала природа, и подкорректировала форму носа, увеличила губы и сделала несколько уколов красоты в область бровей и вокруг глаз
Дарья Светозарова
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