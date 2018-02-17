Ольга Бузова удивила поклонников кукольным образом

Певица Ольга Бузова не устает эпатировать фанатов и примерять на себя новые образы. На концерте в Смоленске исполнительница предстала перед зрителями в образе куклы, которого смогла добиться благодаря красному бархатному платью и яркому макияжу.

Фанаты не оценили новый лук кумира и сразу начали критиковать артистку за искусственность. Несмотря на то, что девушка выглядела очень элегантно, на нее набросились за недостаток естественности.

Дарья Светозарова

Один из снимков «кукольной» теледивы попал в соцсети. Фолловеры тут же заключили, что у ведущей «Дома-2» губы день ото дня становятся все больше и больше. До этого, косметолог Ольги из Чебоксар рассказала, кому и чему Бузова обязана своей внешностью. Оказалось, что над личиком певицы пришлось серьезно попотеть пластическим хирургам. Артистка решила не мириться с тем, что дала природа, и подкорректировала форму носа, увеличила губы и сделала несколько уколов красоты в область бровей и вокруг глаз