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| | Бузова поблагодарила за высказанную критику в лицо

Бузова поблагодарила за высказанную критику в лицо

Сегодня, 16:09
Комики высказали в лицо Ольге Бузовой все то, что ей боятся заявить критики. За это ведущая оказалась им благодарна.

 

Бузовой не в первой парировать на критические отзывы недоброжелателей, многие нелестные слова можно встретить на ее странице в соцсети. Все это делается за спиной, но комики ТНТ4 не побоялись и высказали все, что думают о знаменитости. Для этой акции они придумали новое шоу «Прожарка».

К данному моменту снята только одна серия, в котором начинающие стендаперы поиздевались над Бузовой. В студии, где присутствовала Ольга, никто не стал подбирать выражения: все участники вместе с ведущим Ильей Соболевым заявили ей, что ведущая не умеет петь, а Дмитрий Тарасов покинул ее не просто так.

Бузова положительно отреагировала на такие выпады. Она рада тому, что критику ей высказали в лицо, тогда как ранее писали только в комментариях. Дабы ответить комикам, она написала шутки и подала их со сцены. Теперь она называет себя не только ведущей и певицей, но также и стендап-комиком. «Сами виноваты», - говорит звезда.
Никита Готский
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