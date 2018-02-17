Бузова поблагодарила за высказанную критику в лицо

Комики высказали в лицо Ольге Бузовой все то, что ей боятся заявить критики. За это ведущая оказалась им благодарна.

Никита Готский

Бузовой не в первой парировать на критические отзывы недоброжелателей, многие нелестные слова можно встретить на ее странице в соцсети. Все это делается за спиной, но комики ТНТ4 не побоялись и высказали все, что думают о знаменитости. Для этой акции они придумали новое шоу «Прожарка».К данному моменту снята только одна серия, в котором начинающие стендаперы поиздевались над Бузовой. В студии, где присутствовала Ольга, никто не стал подбирать выражения: все участники вместе с ведущим Ильей Соболевым заявили ей, что ведущая не умеет петь, а Дмитрий Тарасов покинул ее не просто так.Бузова положительно отреагировала на такие выпады. Она рада тому, что критику ей высказали в лицо, тогда как ранее писали только в комментариях. Дабы ответить комикам, она написала шутки и подала их со сцены. Теперь она называет себя не только ведущей и певицей, но также и стендап-комиком. «Сами виноваты», - говорит звезда.