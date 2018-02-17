Участница «Дома-2» выложила откровенное видео, чтобы разозлить Бузову

Участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова выложила в сеть откровенное видео со своим новым возлюбленным. Он делал предложение Бузовой.

Маргарита Овсянникова закрутила роман с бывшим возлюбленным Бузовой Гриценко. Молодой человек даже делал певице предложение, но позже они расстались. Теперь Овсянникова регулярно публикует совместные фото и видео с Романом Гриценко. Подписчики предполагают, что она хочет заставить Ольгу Бузову ревновать и повысить свою популярность. Под публикацией Овсянникова поблагодарила своего возлюбленного за постоянные улыбки, а критикам написала, что всё плохое обязательно вернётся к ним.В комментариях подписчики порадовались за Маргариту и назвали её и Романа Гриценко красивой парой. Другие недоброжелательно настроенные пользователи отметили, что все их романы происходят по сценарию, а главная цель всех участников «Дома-2» — дешёвая популярность.